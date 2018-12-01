На набережной в Брянске заливают каток
Чтобы брянцы могли как можно лучше разнообразить зимой досуг, в городе создают катки, открывают хоккейные корты и лыжные трассы; к примеру, 19 декабря начали заливать место на обновленной набережной.
Зона для катания шириной три метра будет расположена вокруг фонтана. В подготовке территории заняты Советская районная администрация и комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Помимо этого, в областном центре уже работают зоны для катания: в Фокинском районе на территории спорткомбината «Спартак», в Советском районе в «Лапландии», а также у гипермаркета «Линия», в Володарском районе в парке «Юность» и около маркета «Линия» в Бежицком районе.
В городе открыли 23 хоккейных корта, их проверил городской спорткомитет, 20 декабря комиссия завершит проверку ледовых площадок.
Вскоре начнут работу 42 лыжные трассы.
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