«Брянсккоммунэнерго» наказали за предоставление некачественных услуг

Прокуратура возбудила в отношении начальника Фокинского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также ГУП «Брянсккоммунэнерго» дела об административных правонарушениях; причиной стало предоставление некачественных услуг.

Во время проверки ревизоры провели замеры горячей воды и отопления в домах и на вводе в здания. Выяснилось, что коммунальные услуги не соответствуют нормам, предусмотренным законом.

Генеральному директору предприятия внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.