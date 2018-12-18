«Брянсккоммунэнерго» наказали за предоставление некачественных услуг
Прокуратура возбудила в отношении начальника Фокинского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также ГУП «Брянсккоммунэнерго» дела об административных правонарушениях; причиной стало предоставление некачественных услуг.
Во время проверки ревизоры провели замеры горячей воды и отопления в домах и на вводе в здания. Выяснилось, что коммунальные услуги не соответствуют нормам, предусмотренным законом.
Генеральному директору предприятия внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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