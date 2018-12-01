Хулиган на авто Porsche «дрифтанул» в Брянске около Кургана

21 декабря в соцсетях очевидцы опубликовали видео хулиганской выходки водителя иномарки Porsche, который устроил дрифт около Кургана Бессмертия.

Запись показывает, как автомобилист на заснеженной площадке у памятника погибшим в Великой Отечественной войне воинам, нарушая запрет, выполняет чуть ли не цирковые трюки.

Многие пользователи негативно отреагировали на ситуацию, сообщив, что на территорию нельзя заезжать даже спортсменам, а не то, что хулиганам.

«Есть запрет мэра города и знаки, которые запрещают движение машин», - написал Денис Кленов.

«На его могиле тоже подрифтим», - прокомментировал Александр Бакурей.

«А на могилах тех, кто там ходит пешком, катается на великах, гироскутерах, самокатах, что ты сделаешь?» - спросил Виктор Шейхов.

«Некоторые просто не уважают памятники, люди за них жизни отдавали, а они так относятся, печально», - добавил Станислав Тимофеев.

«Хулиган на Порше ему можно, это же Россия», - заметил Дмитрий Фандюшин.

Фото - кадр видео.