Около сквера Морозова в Брянске появилась фотозона

21 декабря в Брянске создали территорию для фото и селфи, место для этого выбрали около сквера Морозова.

Фотозону украсили избушкой, часами и шаром с подсветкой- сообщили в пресс-службе администрации города.

Это не весь декор в областном центре к праздникам, впереди горожан ждет еще много сюрпризов, объяснили в мэрии.

Напомним, филина на площади Ленина утеплили шарфом и шапкой.