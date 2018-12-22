В Жирятинском районе в школе Возликова едва не замерзли дети
Главу администрации Жирятинского района и директора МБОУ «Жирятинская СОШ им. А.Ф. Возликова» наказали за нарушение температурного режима в дошкольной группе учреждения.
Во время проверки выяснилось, что в игровых старшей и младшей групп температура возудха была 15 °C, в спальне старшей группы 17 °C, в зале для музыкальных и гимнастических занятий 16 °C. Кроме того, не во всех учебных помещениях и кабинетах имелись бытовые термометры.
Причина нарушений – результат плохой работы отопительной системы здания.
В отношении директора образовательной организации возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», которое находится на рассмотрении в территориальном отделе Роспотребнадзора по Брянской области.
Главе администрации Жирятинского района внесли представление. Меры по устранению выявленных нарушений уже приняты.
«Контрольная прокурорская проверка температурного режима в образовательном учреждении показала, что температура помещений в настоящее время соответствует требованиям законодательства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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