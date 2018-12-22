В Бежицком районе водитель маршрутки пытался устроиться на работу с поддельными документами

На водителя маршрутного такси в Бежицком районе завели уголовное дело по статье подделка документов.

Прокурор по информации Брянской городской поликлиники №1 установил, что в июне 2018 года водитель такси, трудоустраиваясь, предоставил работодателю «липовое» заключение о прохождении медицинского освидетельствования на право управления транспортными средствами.

«Материалы проверки по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направили начальнику органа предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении водителя маршрутного такси по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), и осуществления уголовного преследования в отношении указанного лица», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.