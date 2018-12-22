В Брянске коммунальные службы забыли убрать снег
23 декабря Брянская область оказалась во власти непогоды – метель с мокрым снегом превратила автомагистрали в кашу.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии неубранных дорог и сообщили, что в воскресенье практически нигде не было снегоуборочных машин.
«Так ведь выходной, они отдыхают», - заметил Евгений Захарченко.
По словам еще одних очевидцев, технику видели в Советском и Бежицком районах.
«Видел, в Бежице», - сообщил Роман Щеколдин.
«Я видел утром, когда ехал на работу, как стоянку ТЦ на таксопарке чистили снегоуборщиком», - заметил Михаил Степченко.
«Я видела на набережной», - написала Светлана Шпакова.
«Они рано утром работают, чтобы пробки не создавать», - поделилась Наталья Потемкина.
«На Первом Брянске убирали», - добавил Дмитрий Питик.
А вот председатель комитета по общественному контролю Общественной палаты Орловской области Владислав Числов рассказал, что слышал на радиоканале дальнобойщиков, как водители обсуждали дорожную ситуацию в городе Орле.
«Дорога на Брянск идеальная, а в Орел как заедешь и кончилась цивилизация. Так и говорят «Орел нищий! В городе денег нет!» Такая слава по городам и весям. Спасибо губернаторам, которые в свою пользу забрали у города НДФЛ и не отдают».
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