Брянский Роспотребнадзор рассказал, какую икру не следует покупать
До Нового года - всего несколько дней, жители Брянщины, как и остальных регионов России, суетятся в заботах о праздничном меню: одни беспокоятся о том, чтобы было побольше мясного, другие делают акцент на овощах, некоторым по душе рыба и икра - по выбору последней специалисты Роспотребнадзора дают дельные советы.
Икра горбушы, кеты, нерки, семги, форели – весьма ценный пищевой продукт, поскольку является источником легкоусвояемых белков. Она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, полиненасыщенными жирными кислотами.
Чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, надо обратить внимание, уверены эксперты, на несколько моментов. Не стоит покупать икру с рук и в местах незаконной торговли. Приобретая продукт, необходимо прочитать, что написано на этикетке - там должны быть название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.
Кроме этого, маркировка на жестяной банке, по правилам, содержит дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись «выбивается» изнутри.
Не стоит брать икру с пищевой добавкой Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года запретили, поскольку при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенные консерванты для икры - Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.
Крышка банки не проминается и не вздута. Икра заполняет баночку полностью. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок.
Натуральные - лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся. Если положить в горячую воду, они немного побелеют и опустятся на дно, а искусственные растворятся, окрасив воду.
Хранят продукт в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товара.
«Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обращайтесь в территориальное Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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