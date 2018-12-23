В Бежицком и Советском районах ограничат движение транспорта

25 декабря с восьми утра и до восьми вечера в Бежицком районе Брянска перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Кромской и Индустриальной.

Ограничение связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора.

«В Брянской городской администрации просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с реконструкцией самотечного канализационного коллектора», - сообщили в пресс-службе администрации.

26 декабря с шести утра до трех дня временно ограничат движение транспортных средств на площади Революции и ул. Арсенальной (от пр-та Ленина до ул. Октябрьской).

В это же время будет ограничена парковка автотранспорта на площадках у ТЦ «Дом Быта» и возле ООО «Брянскгражданпроект».

Причина – губернаторская елка.