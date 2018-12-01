Жители брянской многоэтажки на Московском проспекте пожаловались на управляющую компанию

Подъезд дома №44 на Московском проспекте в Брянске стал похож на развалины – об этом местные жители сообщили в соцсетях и опубликовали соответствующие фотографии.

На снимках видно, что краска на стенах практически полностью облупилась, оконные рамы, а также лифт не менялись с момента постройки дома.

«Вот в таком состоянии подъезд 44 дома в Московском. Управляющая компания Жилкомсервис не хочет делать ремонт. Сказали, и так все хорошо. Куда идут деньги на ремонт, остаётся загадкой», - поделился автор поста.

Пользователи сети, посмотрев на страшные фото, посоветовали автору и жильцам этой многоэтажки не платить за содержание подъезда управляющей компании.

«У меня в подъезде 7 лет назад так же было. Сама купила краску, сама покрасила потолок и стены, но только на своем этаже, в декабре сделали ремонт. Дом на Кургане», - прокомментировала Наталья Гладкова.

«В Брянске нет ни одной управляющей компании, которая бы работала честно и для людей. Их огромное множество, и во всех проблемы, недовольство людей», - заметил Вячеслав Никитин.

«Сговоритесь с соседями и не сдавайте на ремонт, пока не сделают, в чем проблема?», - порекомендовала Anastasia Lash.

«Собрались с жильцами, составили коллективную жалобу, желательно с фотоотчётом, как сюда запилили. На имя начальника жэу. В жалобе можно изложить свои требования, а также можно затребовать отчёты о проделанных работах за энное количество лет. Есть сайт рос жкх, очень полезный. Оставляйте заявку, за вас сами во все инстанции обратятся. Поверьте, пока не будет письменного подтверждения, что вы обращались в ЖЭУ, и что нуждаетесь в ремонте, вас будут спокойно слать», - посоветовала Евгения Гаврилюк.