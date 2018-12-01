Фиктивный брак гражданин Азербайджана с уроженкой Брянска разоблачен

Прокурор Советского района проверил, насколько граждане соблюдают миграционное законодательство, и обнаружил нарушение – подозрение вызвал брак между гражданином Азербайджанской Республики, 36-летним мужчиной, и 41-летней уроженкой Брянска.

Как выяснилось, пара поженилась без намерения создать семью. Просто, мужчина из Азербайджана захотел получить разрешение на временное пребывание в РФ, а потом и гражданство.

«Согласно пункту 1 ст. 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным при нарушении условий, установленных ст. 12 - 14 и пунктом 3 ст. 15 Семейного кодекса РФ, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура района направила в Советский районный суд исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации о признании брака недействительным, аннулирования записи акта о заключении брака.