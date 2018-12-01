В Клетнянском районе на крышах школ и детсадов появились сосульки-убийцы

Прокуратура Клетнянского района наказала директоров десяти учреждений образования, внеся представления о нарушениях.

Речь идет о школах и детских садах, крыши которых не очищены от снега, наледи и сосулек.

«Нарушения создают угрозу детям, посещающим учреждение, их родителям, работникам учреждения, иным лицам, которые могут находиться на территории учреждения и пострадать в результате схода с крыши здания снега, наледи», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все учреждениями образования незамедлительно устранили нарушения, почистив крыши зданий.