Вопиющий случай в брянской детской поликлинике: врач нагрубила пациентке

Жительница Брянска, пришедшая с шестимесячным ребенком в детскую поликлинику Володарского района, пожаловалась на аллерголога на сайте профильного департамента области.

Инцидент произошел 19 декабря. Молодая мать рассказала, что ее принимала врач Татьяна Георгиевна Иванькова. После визита остался один негатив и нерешенная проблема, поскольку ребенку так и не назначили правильного лечения. Больше всего удивил тот факт, рассказала заявительница, что специалист вела себя крайне грубо, резко и неуважительно.

«Взглянув на ребенка, дала мне листок и ручку и сказала выйти за дверь писать полное меню сына. Слушать меня она отказалась, ее не интересовали ни предыдущие анализы, ни составления полного анамнеза болезни ребенка. Я тут же зашла назад, как она мне и велела, но врач вела прием другого ребенка, хотя очередь была моя. Дальше все складывалось ужасным образом. Не дала задать ни одного вопроса, в итоге моя проблема осталась нерешенной, а поход к этому врачу привел меня в недоумение», - пожаловалась женщина и добавила, что считает такое поведение нарушением врачебной этики, а также права на уважительное и гуманное отношение при оказании медпомощи.

Заявительница попросила вышестоящие инстанции разобраться в ситуации.