На Кургане Бессмертия в Брянске ставят звезду

25 декабря в соцсетях появились фотографии звезды, которую устанавливают в областном центре на Кургане Бессмертия.

По словам очевидца Дениса Сизова, пятиконечную звезду монтируют с помощью крана, к вечеру она должна засиять огнями.

Пользователям сети такая затея пришлась по душе.

«Брянск - лучший город, он рулит», - отметил Павел Лучин.

Напомним, областной центр к новогодним праздникам украшают с начала декабря едва ли не каждый день. 24 числа поставили светящийся шар, четырехметровые фигуры на площади Ленина.

21 декабря около сквера Морозова появилась фотозона с часами и избушкой.

Еще ранее площадь Ленина украсили статуей филина в шапке с шарфом.