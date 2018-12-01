В Советском районе Брянска по-новому заработал светофор

Режим работы светофорного объекта на перекрестке улицы Авиационной и переулка Пилотов в Советском районе изменился.

Как сообщили в дорожном управлении, теперь дополнительная секция светофора — стрелка «направо» — при движении по переулку Пилотов со стороны улицы Костычева будет гореть постоянно.

«Водители должны обратить внимание на то, что при проезде указанного перекрёстка дорог в направлении вышеуказанной стрелки, включённой одновременно с жёлтым или красным сигналом основного светофора, следует уступить дорогу транспорту, который идет с других направлений», - объяснили в пресс-службе городской администрации.

Изменения вводят на основании обращения автомобилистов, чтобы разгрузить данный участок улично-дорожной сети Брянска.