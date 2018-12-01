В Брянске выделили места для новогодних фейерверков

Список площадок, которые рекомендуются для безопасного запуска фейерверков с применением пиротехнических изделий I-III классов потенциальной опасности, определили в управлении по делам ГО и ЧС города Брянска.

В Советском районе салют можно запускать на территории бывшего аэропорта. Вместимость участка - 1500 человек. В Бежицком районе на площадке в парке «Майский», в Володарском – в сквере имени Ленина за мемориальным комплексом «Братская могила», вместимость - 500 человек.

В Фокинском районе:

— территория у ДК железнодорожников, ул. Дзержинского, 2-а, вместимость — 1500 человек,

— сквер у завода «Литий», пр-т Московский, 106, вместимость — 700 человек,

— площадь перед городским Дворцом культуры пос. Белые Берега, пос. Белые Берега, ул. Ленина, 17, вместимость — 1500 человек.