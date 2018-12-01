В Фокинском районе открыли главные елки

Открытие главных елок 26 декабря состоялось в поселке Белые Берега и перед ДК железнодорожников.

Посмотреть на лесную красавицу около дома культуры, а также принять участие в конкурсах и развлечениях пришли школьники и воспитанники детских садов.

Сперва юных жителей Фокинского района поздравило руководство администрации. После этого для гостей устроили сказочное музыкально-театрализованное представление. Завершился праздник весёлым хороводом возле главной районной ёлки.

Не менее массовым было торжество и в Белых Берегах. На елку, украшенную игрушками, сделанными руками белобережских детей, пришли посмотреть местные жители. Авторов лучших поделок тут же наградили грамотами и сладкими призами от поселковой администрации.

Предприятия и организации посёлка приняли участие в фестивале «Большое новогоднее представление, или Новые приключения Фунтика и его друзей». Апогеем веселья стал хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.