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«Морозные» деревья на бульваре Гагарина в Брянске украсили игрушками

Опубликовано Сегодня, 08:00

Акция корпоративной культуры «Брянск новогодний» по оформлению областного центра к предстоящим торжествам продолжается в Брянске.

26 декабря в ней приняли участие подростки  брянских школ и студенты-волонтёры. Они украшали арт-объекты,  которые установлены  вдоль лестницы по бульвару Гагарина. На «морозных» деревцах повесили новогодние игрушки — серебристые и синие шары.

Напомним, в Брянске около сквера Морозова открыли фотозону.

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