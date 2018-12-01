С 2019 года в Брянске подорожает содержание детей в дошкольном учреждении

Плата, взимаемая с родителей за один день присмотра и ухода за ребенком в детском саду, повысится с 1 января 2019 года.

Последний раз оплата повышалась 2 года назад — в январе 2017 года. Если сравнивать с прошлым разом, нынешнее повышение не очень существенное: в среднем на 2,5-3,5 рубля, а содержание в группе кратковременного содержание вообще осталось неизменным.

Как и раньше, 95% суммы, которые оплачивают родители за пребывание своего ребёнка в детском саду, используют на организацию питания дошкольников, только 5% тратится на улучшение материальной базы учреждений.

Теперь за детский сад при режиме работы до пяти часов родители будут платить 40 рублей в сутки.

При режиме работы 10,5 часов: в группах для детей в возрасте до 3 лет — 54 рубля 50 копеек; в группах для детей от 3 до 7 лет — 67 рублей 50 копеек.

При режиме работы 12 часов: в группах для детей в возрасте до 3 лет — 62 рубля 50 копеек; в группах для детей от 3 до 7 лет — 77 рублей 50 копеек.

При режиме работы 24 часа: в группах для детей в возрасте до 3 лет — 69 рублей; в группах для детей от 3 до 7 лет — 85 рублей 50 копеек.