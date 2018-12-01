Брянские коммунальщики приводят город в порядок после снегопада

В течение суток коммунальщики Брянска в уборке города от снега задействовали около 80 спецмашин, кроме этого, вечером 26 декабря на посыпку выехала комбинированная техника.

На дороги высыпали 950 кубометров песчано-соляной смеси.

Днём 27 числа в городе работали 26 комбинированных машин, 18 самосвалов, 14 тракторов, 11 фронтальных погрузчиков, 8 грейдеров, а также лаповые погрузчики.

Снег вывозился с уличных обочин, скверов, парков и площадей. С помощью малогабаритной коммунальной техники чистили тротуары.

Всего в течение суток с города убрали более 980 тонн снега. 175 человек вручную очищали остановки и труднодоступные места.

Город обещают приводить в порядок и ночью, для этого уже подготовили более 40 единиц техники.