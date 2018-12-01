В Фокинском районе перекроют проезд автомобилей

С 4 января 2019 года в Фокинском районе закроют движение по переулку Новозыбковскому.

Речь идет об участке, который пересекается с Московским проспектом. По словам специалистов, это связано с прокладкой ливневой канализации, работы планируют завершить в течение нескольких дней.

«Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать альтернативные пути объезда», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.