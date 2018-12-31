Пропавшая в Брянске Татьяна Степко найдена за пару часов до Нового года
31 декабря 2018 года в Брянске нашли потерявшуюся в этот же день 19-летнюю Татьяну Степко, нуждающуюся в медпомощи.
О том, что девушку обнаружили живой и невредимой, стало известно около десяти вечера от волонтеров «Лиза Алерт Брянск». По их словам, на поиски вышли еще за несколько часов до Нового года, и результат не оставил себя ожидать. Татьяну нашли в Бежицком районе.
Всего в прошлом году «Лиза Алерт Брянск» нашла 206 человек, которые пропали без вести, среди них 29 детей и несовершеннолетних возрастом до 18 лет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
27 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел пресс-конференцию в пресс-центре международной информационной группы «Интерфакс».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.