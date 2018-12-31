Пропавшая в Брянске Татьяна Степко найдена за пару часов до Нового года

31 декабря 2018 года в Брянске нашли потерявшуюся в этот же день 19-летнюю Татьяну Степко, нуждающуюся в медпомощи.

О том, что девушку обнаружили живой и невредимой, стало известно около десяти вечера от волонтеров «Лиза Алерт Брянск». По их словам, на поиски вышли еще за несколько часов до Нового года, и результат не оставил себя ожидать. Татьяну нашли в Бежицком районе.

Всего в прошлом году «Лиза Алерт Брянск» нашла 206 человек, которые пропали без вести, среди них 29 детей и несовершеннолетних возрастом до 18 лет.