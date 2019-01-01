В Брянске у дома на улице Есенина жителей подстерегает опасность

Жители дома №12 на улице Есенина пожаловались на огромные сосульки, которые висят над их окнами и представляют угрозу проходящим внизу людям.

По словам Екатерины Алексютиной, такие глыбы льда запросто могут убить человека.

«А из нашего окна вот такая сосулечка видна! Улица Есенина д. 12», - поделилась автор поста.

Пользователи сети посоветовали автору не дожидаться никаких служб, а самостоятельно ликвидировать опасность.

«И? Ручечки есть? Открой окно, убедись в отсутствии опасности для тех, кто внизу, и сделай», - порекомендовал Владимир Макаров.

«Только не говори никому, а то вдруг у соседа ниже этажами окно разобьешь!» - прокомментировал Александр Мельников.