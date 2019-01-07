В Стародубском районе появится бассейн

Строительство бассейна, а также ремонт крыши в городской бане и ряд других вопросов обсудили 7 января представители общественных организаций во время встречи с заместителем губернатора Александром Коробко в Стародубском районе.

Перед деловой встречей замгубернатор посетил районный Дом культуры, где прошел третий фестиваль духовной музыки любительского художественного народного творчества «Рождественские встречи».

После торжественных мероприятий приступили к обсуждению вопросов, касающихся разных сфер, к примеру, строительства пристройки к районному Дому культуры для размещения в ней раздевалки и гримерной комнаты. К слову, по результатам 2018 года Стародубский РДК занял второе место в области. Также во время встречи озвучили темы строительства бассейна в 2019 году, ремонта крыши в городской бане, трех водопроводов в населенных пунктах района и выделении еще двух автобусов автотранспортному предприятию.