В Брянске появился маршрутчик-романтик

8 января жители Володарского района Брянска рассказали в соцсетях о водителе маршрутки, который создал в салоне транспорта праздничную красоту.

По словам пассажирки Оксаны Иваниной, окна в 31-м маршруте украсили снежинками и аппликациями, а по салону развесили гирлянды. Больше всех удивила вырезанная из белой бумаги Снежная Королева.

«31 маршрут, Володарский район. Спасибо за такую красоту, за поднятое настроение и за хорошее отношение водителя к пассажирам», - прокомментировала Оксана Иванина.

Многим брянцам такой декор пришелся по душе.