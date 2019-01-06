В сети появилось видео незамерзающего чудо-источника в поселке Холмецкий Хутор
9 января в одном из пабликов в соцсети появилась информация об уникальной достопримечательности Брянской области – чудо-источнике с незамерзающей даже в лютый мороз водой в поселке Холмецкий Хутор.
Речь идет о роднике святителя Николая, который протекает около мужского монастыря Площанская Богородицкая Казанская пустынь. Вода, по словам местных жителей, в нем всегда прозрачная и никогда не замерзает.
Администратор сообщества назвал эту достопримечательность местом силы.
Справка. Площанская Богородицкая Казанская пустынь (Площанская пустынь) — православный мужской монастырь, расположенный в Брасовском районе Брянской области.
История храма уходит в глубь веков. Согласно легенде, монастырь у Площанского озера повелел создать святитель Николай. Обитель разорили поляки, и после 1613 года ее возобновил иеромонах Киево-Печерской лавры Прокопий.
Чудотворную Казанскую икону Божией Матери пожаловал Прокопию патриарх Филарет в благословение обители, резную икону святителя Николая обнаружил Прокопий в развалинах монастыря, а древняя икона Всемилостивого Спаса была пожалована царём Михаилом Фёдоровичем.
В XVIII веке в монастыре начали активное строительство. В 1709 году переделали обветшавшую деревянную церковь во имя Казанской иконы Божией Матери; каменный Казанский собор освятили в 1749 году. Были построены также храмы во имя Покрова Пресвятой Богородицы (1754), во имя Всех Святых над вратами обители (1783) и во имя Сошествия Св. Духа (1815). В 1764 году монастырь стал заштатным.
Монастырь закрыли в 1917 году, окончательно ликвидировали в 1921 году, но церковные службы продолжались до 1924 года. В 1919 году на хозяйственной базе обители организовали Коммуну «Пчела», которая в течение XX века превратилась в посёлок.
Храм возвратили монашествующим в конце 1994 года в разоренном состоянии. Настоятелем назначили архимандрита Сергия (Булатников). Из четырёх церквей уцелел только один святодуховский храм. Сохранились также развалины Казанского собора, остатки крепостной стены и братских келейных корпусов. Началось восстановление монастыря.
В 2001 году возвели новую церковь Всех святых. В 2012 начали восстановление разрушенного собора.
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