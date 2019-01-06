В Брянске нашлась пропавшая 77-летняя Нина Бельцева

9 января в Брянске нашли живой и невредимой пропавшую 77-летнюю местную жительницу Нину Бельцеву.

Женщина ушла из дома утром 9 января в неизвестном направлении. Сообщалось, что она нуждается в медпомощи.

Около пяти вечера в группе ПСО «Лиза Алерт Брянск» проинформировали, что пенсионерка обнаружена, и с ней все в порядке.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Брянске нашли потерявшуюся в тот же день 19-летнюю Татьяну Степко.