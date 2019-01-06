В Брянске готовят места для купания на Крещение

В областном центре к празднику Крещения по традиции оборудуют несколько мест под купели, об этом сообщили во время рабочего совещания в Брянской городской администрации 9 января.

Так, места для купания появятся в Володарском районе на реке Десна в районе городского пляжа, Фокинском районе на пляжах озера Мутное и водоема ГРЭС в поселке Белые Берега. В Бежицком районе купель оборудуют на Десне в районе ГРК «Бристоль».

Организованные крещенские купания начнут с десяти вечера 18 января и продлятся до полуночи 19 января 2019 года.

По словам специалистов, перед праздниками водолазы проверят дно водоёмов, очистят от посторонних предметов. Установят защитные ограждения, края купелей укрепят настилами.

Для переодевания посетителей поставят палатки, организуют освещение, места обогрева. Матросы-спасатели, водолазы, полицейские и медики будут дежурить во время Крещения около купелей.