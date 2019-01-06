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В гослесфонде Мглинского района возникла экологическая проблема

Опубликовано Сегодня, 10:06

Брянский природоохранный прокурор проверил, насколько соблюдается законодательство о лесопользовании, и обнаружил факт оформления «липовых» договоров купли-продажи леса для собственных нужд на территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский».     

Во время ревизии прокурор выявил незаконную рубку хвойных деревьев на территории участка гослесфонда Мглинского района общим объемом 52 кубических метров     «Размер причиненного государственному лесному фонду ущерба превысил 700 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.     

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».     

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