В гослесфонде Мглинского района возникла экологическая проблема

В ночь с 31 декабря на 1 января в Смоленске случилась авария с участием трамвая, об этом сообщила группа «Смоленский транспорт» в соцсетях.

3 января в Велиже на улице Кропоткина случился пожар в жилом доме, во время которого могла погибнуть местная жительница.

5 января в Смоленской области на окружной случилась авария с участием «ВАЗа 2112», обошлось без пострадавших.

8 января в Починковском районе случилась страшная авария с участием двух «ВАЗов» и иномарки Volkswagen, пострадали люди.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский подвёл итоги первых ста дней своей работы во главе компании и рассказал, что ждёт потребителей электричества в ближайшие годы.

Вяземская полиция завела уголовное дело на 39-летнюю местную жительницу, которая подозревается в похищении норковой шубы у посетительницы местного ресторана.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Во время ревизии прокурор выявил незаконную рубку хвойных деревьев на территории участка гослесфонда Мглинского района общим объемом 52 кубических метров «Размер причиненного государственному лесному фонду ущерба превысил 700 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Брянский природоохранный прокурор проверил, насколько соблюдается законодательство о лесопользовании, и обнаружил факт оформления «липовых» договоров купли-продажи леса для собственных нужд на территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский».

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