Брянский депутат Валуев по-своему прокомментировал подорожание бензина

Вслед за автовладельцами темы подорожания бензина коснулся и депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев, свои мысли по этому поводу он опубликовал в Твиттере.

Повышение цен на топливо депутат назвал смехопанорамой:

«Цены на бензин перешли к росту. А что, они падали когда-то? Это новая смехопанорама? Начало года, а по факту инфляцию уже посчитали на конец года! И она не 4.5 проц. Реальная инфляция в бензине! Говорить можно сколько угодно».

Напомним, в Брянской области в 2019 году повысилась стоимость бензина, несмотря на то, что власти обещали сдерживать цены. С 5-го января 92-й подорожал с 42 до 42, 71 рубля, 95-й – с 45, 70 до 46, 78 рублей. В целом топливо выросло в цене на 70-80 копеек.

9 января о подорожании сообщил брянский блогер Александр Чернов.