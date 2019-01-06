Брянский депутат Валуев по-своему прокомментировал подорожание бензина
Вслед за автовладельцами темы подорожания бензина коснулся и депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев, свои мысли по этому поводу он опубликовал в Твиттере.
Повышение цен на топливо депутат назвал смехопанорамой:
«Цены на бензин перешли к росту. А что, они падали когда-то? Это новая смехопанорама? Начало года, а по факту инфляцию уже посчитали на конец года! И она не 4.5 проц. Реальная инфляция в бензине! Говорить можно сколько угодно».
Напомним, в Брянской области в 2019 году повысилась стоимость бензина, несмотря на то, что власти обещали сдерживать цены. С 5-го января 92-й подорожал с 42 до 42, 71 рубля, 95-й – с 45, 70 до 46, 78 рублей. В целом топливо выросло в цене на 70-80 копеек.
9 января о подорожании сообщил брянский блогер Александр Чернов.
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