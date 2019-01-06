Брянцев удивил гулящий по двору полуобнаженный парень

9 января в соцсетях очевидцы опубликовали фото с полуобнаженным молодым парнем, который прогуливался в одном из дворов Брянска в морозный зимний день.

На снимке видно, что юноша не просто гуляет, а бежит легкой трусцой в спортивных шортах, перекинув через плечо футболку.

«Жаркий брянский парень. А вы замерзли сегодня?», - спросил других пользователей автор поста, чтобы завязать на эту тему дискуссию.

Брянцы высказали разные мнения насчет увиденного на фотографии молодого человека. Одни были в восторге о того, что он закаляется, занимаясь спортом. Других - такой вид парня, учитывая сильный мороз, удивил. Некоторые участники обсуждения просто по этому поводу шутили.

«Ему, видимо, жарко», - прокомментировала Анастасия Прус.

«Да он мусор выходил вынести, лень одеваться», - пошутил Дмитрий Волков.

«В баню идёт, что не видно? Вон полотенце», - заметил Виталий Бычков.

«Это футболка, и парень бегает регулярно - как минимум по субботам стабильно мимо нашего окна мелькает», - сообщила Алена Разлуго.

«Парень закаляется перед Крещением, чтоб 19 января в прорубь окунуться», - прокомментировала пользователь под ником Катя Катерина.

«Парень закаляется, чего накинулись, ведет здоровый образ жизни», - добавил Евгений Гаврилов.