Брянцев удивил гулящий по двору полуобнаженный парень
9 января в соцсетях очевидцы опубликовали фото с полуобнаженным молодым парнем, который прогуливался в одном из дворов Брянска в морозный зимний день.
На снимке видно, что юноша не просто гуляет, а бежит легкой трусцой в спортивных шортах, перекинув через плечо футболку.
«Жаркий брянский парень. А вы замерзли сегодня?», - спросил других пользователей автор поста, чтобы завязать на эту тему дискуссию.
Брянцы высказали разные мнения насчет увиденного на фотографии молодого человека. Одни были в восторге о того, что он закаляется, занимаясь спортом. Других - такой вид парня, учитывая сильный мороз, удивил. Некоторые участники обсуждения просто по этому поводу шутили.
«Ему, видимо, жарко», - прокомментировала Анастасия Прус.
«Да он мусор выходил вынести, лень одеваться», - пошутил Дмитрий Волков.
«В баню идёт, что не видно? Вон полотенце», - заметил Виталий Бычков.
«Это футболка, и парень бегает регулярно - как минимум по субботам стабильно мимо нашего окна мелькает», - сообщила Алена Разлуго.
«Парень закаляется перед Крещением, чтоб 19 января в прорубь окунуться», - прокомментировала пользователь под ником Катя Катерина.
«Парень закаляется, чего накинулись, ведет здоровый образ жизни», - добавил Евгений Гаврилов.
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