В Брянске стартует подсчет «серых шеек»

19 и 20 января по всей России состоится акция «Серая шейка» по учету водоплавающих и околоводных птиц; в Брянской области мероприятие будет координировать местный заповедник.

На подсчет приглашаются все желающие. В 2018 году жители региона учитывали зимующих пернатых в Бежицком районе у Центрального пляжа и Овстуге на озере музея-заповедника Федора Тютчева.

По словам сотрудников заказника «Брянский лес», как и в прошлые годы, результаты подсчёта на Брянщине отправят в Союз охраны птиц России, где будут подведены итоги по стране.

«Наблюдения можно присылать на почту BrLes1987 @yandex.ru с пометкой «Серая шейка» или сотруднику «Брянского леса» Кристине Павловой», - сообщили организаторы акции.