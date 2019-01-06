В Брянске стартует подсчет «серых шеек»
19 и 20 января по всей России состоится акция «Серая шейка» по учету водоплавающих и околоводных птиц; в Брянской области мероприятие будет координировать местный заповедник.
На подсчет приглашаются все желающие. В 2018 году жители региона учитывали зимующих пернатых в Бежицком районе у Центрального пляжа и Овстуге на озере музея-заповедника Федора Тютчева.
По словам сотрудников заказника «Брянский лес», как и в прошлые годы, результаты подсчёта на Брянщине отправят в Союз охраны птиц России, где будут подведены итоги по стране.
«Наблюдения можно присылать на почту BrLes1987 @yandex.ru с пометкой «Серая шейка» или сотруднику «Брянского леса» Кристине Павловой», - сообщили организаторы акции.
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