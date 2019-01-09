Новорожденному брянцу ищут родителей
В Брянске без попечения родителей остался младенец Юрий, которому еще не исполнилось месяца.
По утверждению пресс-службы Брянской городской администрации, мать мальчика (единственный родитель) оставила ребёнка в роддоме и выразила согласие на усыновление.
Сейчас младенец находится в больнице под наблюдением медперсонала. Мальчику необходимы любящие и заботливые родители.
«По вопросам принятия Юрия на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103, каб. 6, телефон 8(4832) 64-23-86», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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