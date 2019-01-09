Голый брянец устроил на морозе странное закаливание
10 января в соцсетях появилось видео со странными процедурами закаливания, которые молодой человек устроил в одном из брянских дворов.
На записи видно, как молодой человек в трусах, стоя на снегу, обливается соком из пакета, а потом прыгает в сугроб. Автор ролика Андрей Гладков, видео посмотрели уже 22 тысячи человек.
Пользователи сети активно обсудили это «шоу». Одни назвали юношу психически больным, другие посчитали, что он всего-навсего кому-то проспорил.
«Вот это красавец, вот это пять баллов», - пошутил Матвей Мартынов.
«Не понимаю таких людей!» - прокомментировала Юлий Гребенникова.
«Куда деньги на лечение отправлять?» - спросила, шутя Инна Денисова.
«А зачем сок выливать на себя? Проспорил, что ли?» - написала Екатерина Дербенева.
Фото - скриншот с видео.
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