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Голый брянец устроил на морозе странное закаливание

Опубликовано Сегодня, 10:34

10 января в соцсетях появилось видео со странными процедурами закаливания, которые молодой человек устроил в одном из брянских дворов.

На записи видно, как молодой человек в трусах, стоя на снегу, обливается соком из пакета, а потом прыгает в сугроб. Автор ролика Андрей Гладков, видео посмотрели уже 22 тысячи человек.

Пользователи сети активно обсудили  это «шоу». Одни назвали юношу психически больным, другие посчитали, что он всего-навсего кому-то проспорил.

«Вот это красавец, вот это пять баллов», - пошутил Матвей Мартынов.

«Не понимаю таких людей!» - прокомментировала Юлий Гребенникова.

«Куда деньги на лечение отправлять?» - спросила, шутя Инна Денисова.

«А зачем сок выливать на себя? Проспорил, что ли?» - написала Екатерина Дербенева.

 

 

Фото - скриншот с видео.

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