В Брянске скончалась заслуженный врач Тамара Чебан

9 января 2019 года на 84-м году жизни умерла бывшая заведующая терапевтическим отделением ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» Тамара Чебан.

После окончания Смоленского госмединститута Тамара Евгеньевна в течение десяти лет работала врачом-терапевтом в больнице №2. Затем в течение 36 занимала должность заведующей терапевтическим отделением.

У Тамары Чебан много наград и званий, среди них «Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач РФ» и Орден Почета.

По словам коллег, у Тамары Евгеньевны был к каждому пациенту индивидуальный подход. Своим мастерством и опытом она охотно делилась с другими врачами.

Редакция «Город 32» соболезнует родным и близким Тамары Чебан.