Около дома на улице Молодой Гвардии в Брянске жителей подстерегает опасность

11 января жители дома 2а на улице Молодой Гвардии областного центра опубликовали в соцсетях пост-жалобу на огромные глыбы льда, которые свисают с крыши.

На фото видно - сосульки настолько велики, что закрывают полностью окна пятого этажа. Пользователи сети, увидев такую картину, посоветовали жильцам не дожидаться коммунальщиков, а самим решить вопрос.

«Вот народ пошел, не могут окно открыть и с6ить», - заметил Андрей Позитивный.

«Помню, когда с родителями жили на 5 этаже 5-ти этажки, мне было в удовольствие шваброй сбивать такие сосульки! А сейчас-то что не так?», - спросил Максим Васильков.

Жительница Брянска Ника Иванова порекомендовала кардинально подойти к решению этой проблемы.

«Капремонт кровли! Устроить водосточную систему с обогревом, плюс удержатели снега и льда, вопрос уйдет сам собой», - порекомендовала Ника Иванова.