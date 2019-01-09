Около дома на улице Молодой Гвардии в Брянске жителей подстерегает опасность
11 января жители дома 2а на улице Молодой Гвардии областного центра опубликовали в соцсетях пост-жалобу на огромные глыбы льда, которые свисают с крыши.
На фото видно - сосульки настолько велики, что закрывают полностью окна пятого этажа. Пользователи сети, увидев такую картину, посоветовали жильцам не дожидаться коммунальщиков, а самим решить вопрос.
«Вот народ пошел, не могут окно открыть и с6ить», - заметил Андрей Позитивный.
«Помню, когда с родителями жили на 5 этаже 5-ти этажки, мне было в удовольствие шваброй сбивать такие сосульки! А сейчас-то что не так?», - спросил Максим Васильков.
Жительница Брянска Ника Иванова порекомендовала кардинально подойти к решению этой проблемы.
«Капремонт кровли! Устроить водосточную систему с обогревом, плюс удержатели снега и льда, вопрос уйдет сам собой», - порекомендовала Ника Иванова.
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