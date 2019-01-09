В Брянске повысится стоимость проездного на троллейбусы и автобусы

5 января в Смоленской области на окружной случилась авария с участием «ВАЗа 2112», обошлось без пострадавших.

8 января в Починковском районе случилась страшная авария с участием двух «ВАЗов» и иномарки Volkswagen, пострадали люди.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский подвёл итоги первых ста дней своей работы во главе компании и рассказал, что ждёт потребителей электричества в ближайшие годы.

Вяземская полиция завела уголовное дело на 39-летнюю местную жительницу, которая подозревается в похищении норковой шубы у посетительницы местного ресторана.

АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс России, сообщает, что увеличил объем производства высококачественной говядины на 32% до 108 тысяч тонн в живом весе в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Большая авария на теплосети произошла 10 января на улице Индустриальной в областном центре.

Последнее повышение было в январе 2018 года, тогда билет подорожал на 15 рублей.

Как известно, пока проездной можно купить за 365 рублей.

Единый социальный проездной билет подорожает в Брянске с 1 февраля 2019 года, он будет стоить 380 рублей.

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