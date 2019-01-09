В Брянске повысится стоимость проездного на троллейбусы и автобусы
Единый социальный проездной билет подорожает в Брянске с 1 февраля 2019 года, он будет стоить 380 рублей.
Постановление уже подписал глава Правительства Брянской области Александр Богомаз.
Текст документа опубликовали на официальном сайте правительства региона.
Как известно, пока проездной можно купить за 365 рублей.
Последнее повышение было в январе 2018 года, тогда билет подорожал на 15 рублей.
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