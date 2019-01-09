В Клинцах наказали директора местного ЖКХ

Прокуратура внесла представление на имя директора ЖКХ Клинцовского района за то, что он нарушил закон в сфере предоставления коммунальных услуг потребителю.

Речь идет о жительнице поселка Оболешево. В декабре 2018 года она обратилась к прокурору с заявлением о некачественной коммунальной услуге по водоотведению.

Во время проверки выяснилось, что по улице Молодежной неисправна система к дому № 6.

«Прочистка канализационной сети и устранение засоров не осуществлена, техническое обследование объектов централизованных систем водоотведения не проведено, соответствующие акты не составлены», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.