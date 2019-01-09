В Брянске открыли после ремонта кожвендиспансер

Церемония открытия Брянского областного кожно-венерологического диспансера состоялась 11 января.

В мероприятии участвовало руководство области и профильного департамента.

По словам чиновников, с 2019 года здесь уже проводится прием пациентов. Работа идет в более комфортных условиях. Ранее учреждение временно находилось в помещениях областного госпиталя для ветеранов войны.

По словам заместителя губернатора Владимира Оборотова, это знаковое событие в системе здравоохранения Брянской области.

«Средства, выделенные губернатором Брянской области Александром Богомазом на ремонт диспансера, освоены в полном объеме. Основой является система вентиляции, на ее устройство потратили более 6,7 млн. рублей. Вентиляция уже работает. Это кожно-венерологический диспансер, поэтому здесь особая система, особенно хорошая вытяжка должна быть в специальных кабинетах. И сейчас она соответствует санитарно-гигиеническим нормам», - отметил чиновник.

В новое здание уже приходит большое количество жителей.

«В замечательных условиях, которые создадим, будем оказывать больше услуг, расширим спектр анализов, обследований, спектр услуг, которыми раньше не занимались. Например, это косметология. Раньше нам это не позволяли условия», - отметила главврач диспансера Людмила Федотова.

В этом же здании в ближайшее время разместят филиал Брянской городской поликлиники № 4. На устройство системы вентиляции в помещениях поликлиники из областного бюджета выделили порядка 3,7 млн рублей. Данные работы уже выполнили.

Это амбулаторно-поликлиническое отделение обслуживает более 15 тысяч взрослого населения — 7 терапевтических участков. Здесь разместят такие подразделения как регистратуру, процедурный кабинет, кабинеты врачей-терапевтов, функциональную диагностику (ЭКГ, УЗИ).

Также запланированы приемы «узких» специалистов: эндокринолога, кардиолога. Будет организована неотложная медицинская помощь на дому.