В Брянске около одной из школ появилась мусорная достопримечательность

Житель Брянска Игорь Зотин запечатлел на фото свалку, которая образовалась около одной из школ на улице Островского с начала 2019 года.

Снимок мусорной достопримечательности брянец опубликовал в соцсетях. Речь идет о переполненном контейнере для бытовых отходов недалеко от дома №77. На фото видно, что бака практически не видно из-за мусора, который местные жители нанесли с 1 января.

«Улица Островского 77, мусор не вывозят с 1 января, на звонки управляющая компания не реагирует. И да эта свалка напротив школы!» - прокомментировал Игорь Зотин.

На свалке, говорит мужчина, очень много органики – остатков еды после праздников - поэтому место облюбовали бродячие собаки.

«К вопросу «откуда берутся бродячие собаки». Точнее, почему их много на улицах. Не надо их стрелять, просто заставьте элементарно выполнять свои обязанности ЖКХ по вывозу мусора, за который вам плату уже подняли с нового года», - сообщил Андрей Тихомиров.