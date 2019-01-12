В поселке Свень появится новый храм

На днях в соцсетях появились сведения о том, что в поселке Свень Брянской области строится церковь в честь Свенской иконы Божией Матери, и настоятель просит об оказании помощи в распространении информации о возведении обители.

По словам отца Михаила, на сегодняшний день строители залили бетонную подушку под фундамент будущей церкви.

«Если возможно - помогите с распространением информации о строительстве храма в пос. Свень. Все силы активно направлены сейчас на сие. Прошу и Вас о поддержке. Спаси Господи и укрепи», - заявил священник Михаил Старокожев.

Планируется установка секций забора, а также работы по связке арматуры.