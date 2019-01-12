В поселке Свень появится новый храм
На днях в соцсетях появились сведения о том, что в поселке Свень Брянской области строится церковь в честь Свенской иконы Божией Матери, и настоятель просит об оказании помощи в распространении информации о возведении обители.
По словам отца Михаила, на сегодняшний день строители залили бетонную подушку под фундамент будущей церкви.
«Если возможно - помогите с распространением информации о строительстве храма в пос. Свень. Все силы активно направлены сейчас на сие. Прошу и Вас о поддержке. Спаси Господи и укрепи», - заявил священник Михаил Старокожев.
Планируется установка секций забора, а также работы по связке арматуры.
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