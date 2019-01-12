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Брянцы устроили переполох из-за упавшей остановки

Опубликовано Сегодня, 14:01

14 января в соцсетях жители Брянска устроили панику из-за упавшей в сугроб остановки общественного транспорта в районе МПСУ.

На опубликованном снимке видно, что павильон лежит опрокинутый в снегу. Пользователи сети выразили разные мнения по поводу случившегося. Одни шутили, другие жаловались на коммунальщиков. Были версии на тему возобновивших свой «промысел охотников за металлом».

«Её пытались сдать на металл, но распилить не удалось, а целиком она не вошла в кузов, и вообще на морозе не так-то просто пилить без постоянного тока», - добавил Валерий Набутов.

«Отдыхает после праздников, - пошутил Alexander Chernyakov.

Некоторые брянцы сообщили, что остановка перевернулась из-за того, что на этом участке случилась авария на трубопроводе.

«Там трубу рвануло. Видать раскопки были. А вы думали НЛО?»- поделился Константин Ткачев.

«Это ЖЭК так работает, все сломали и уехали, их же только трубы интересуют, остальное гори синим пламенем!» - добавил Максим Максимов.

Еще один из пользователей обвинил в этом студентов, устроивших беспорядок после провала на экзамене во время сессии.

«Кто-то сессию не сдал», - прокомментировал Сергей Макушин.

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