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Из-за коммунальщиков у брянца перестал работать телевизор

Опубликовано Сегодня, 15:03

Брянские коммунальщики в связи с множественными обращениями местных жителей принялись активно сбивать сосульки с крыш городских домов; 14 января очередь дошла до улицы Советской, тут рабочие настолько усердно боролись с ледяными глыбами, что нечаянно порвали телевизионный кабель.

Подтверждающее видео снял местный житель Евгений Козуб. Мужчина не просто зафиксировал последствия активной работы коммунальщиков, но и выразил возмущение, что остался на время без телевидения.

Речь идет о доме №45. Запись показывает, что порванный кабель свисает с крыши, а неподалеку коммунальщики продолжают сбивать сосульки.

«Сбили сосульки и не только. Кто будет устранять? Куда обращаться. Телевизор не показывает», - поделился Евгений Козуб.

Далее мужчина подошел к рабочим и, побранив их за такую неаккуратность, спросил, мол, кто будет устранять поломку.

Из диалога с коммунальщиком стало ясно, что кабель порвали нечаянно. Автору видео явно этот момент не понравился и он заявил, что лучше б там сосульки не сбивали, поскольку в этом месте никто не ходит.

Пользователи сети, посмотрев ролик, выразили разные мнения по этому поводу. Большая часть не захотела поддержать автора.

«Это не беда, вот если бы сосулька кому-нибудь голову пробила», - прокомментировала Виктория Максимова.

«Как без телика-то жить», - написал с иронией Roman Mitin.

«Вот реально поздравляю, хороший шанс перестать смотреть телевизор!» - заметил Михайил Снытков.

«Пиши заявление, будь крутым парнем, кидай видео в тб», - порекомендовал Сергей Пушкин.

«Смарт в помощь, и никаких проводов за окном», - добавил Алексей Дергачев.

 

Фото - кадр с видео.

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