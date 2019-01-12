В Брянске запретили остановку на Московском проспекте

Руководитель регионального подразделения УФСБ России полковник Юрий Тарасов скончался в Смоленской области 12 января, сообщает пресс-служба ведомства. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Видео с моментом аварии в сети опубликовал один из пользователей «Смоленского автофорума».

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло в седьмом часу вечера 13 января на 11 километре автодороги «Смоленск-Красный».

На месте работали две пожарные машины и автолестница.

Все делается с целью улучшения условий дорожного движения, сообщили в профильном управлении. Речь идет об участке от улицы Снежетьский вал до Белобережской в Фокинском районе города.

На проспекте Московском в областном центре ввели запрет на остановку транспорта.

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