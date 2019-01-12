В Минприроды Брянской области создали фейковую «горячую линию»

Жители Брянска жалуются в соцсетях на нерабочую «горячую линию» по твердым бытовым отходам регионального Минприроды.

По словам одного из пользователей сети Виталия Терехова, «горячая линия» по ТКО в Минприроды Брянской области настолько горячая, что никто не решается взять там раскаленную трубку.

«Попытка разобраться с нормативами накопления ТКО, привела к однозначному желанию получить разъяснения от людей, их придумавших. Но, увы. Для общения они недоступны. Телефоны горячей линии никто поднимать не стремится. Может, у кого из Вас получилось?», - поделился Виталий Терехов.

К слову, информация о работе телефона «горячей линии» опубликована на сайте департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

«Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области уведомляет жителей г. Брянска и Брянской области, что для обращений граждан по вопросам внедрения новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами организована «горячая линия» по следующим телефонам: 8 (4832) 64-54-99; 8 (4832) 64-60-32. Дополнительно сообщаем, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области (ОАО «Чистая планета») также организована «горячая линия» по телефону 8 (4832) 60-64-44», - сообщается на сайте профильного департамента

Также говорится о том, что «горячая линия» в период новогодних праздников открыта для звонков ежедневно с 08:00 до 20:00.

Немного позже пользователь Виталий Терехов сообщил о том, что он, наконец, дозвонился по одному из номеров телефона, указанных на сайте.

«А вы знаете, дозвонился, до зама, оказывается, сотрудник в отпуске и кабинет с телефоном горячей линии закрыт. Как бы все просто! Подумаешь, горячая линия создана», - сообщил Виталий.