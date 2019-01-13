Брянцу дали роль в испанском кино
Брянский актер Игорь Мамленков на странице в соцсети рассказал об интересном событии, которое произошло в его профессиональной деятельности.
Артист сообщил, что снялся в испанском кино, сыграв роль венгра-мафиози. Фильм-телесериал, основанный на реальных событиях 80-х в Барселоне.
«С почином меня, давно не играл в кино! Вчера впервые за долгое время снялся в испанском сериале, это новый проект, основанный на реальный событиях в Барселоне в 80-х. Играю венгра-мафиози. Это единственное, что пока могу сказать! Кино — это, конечно, особый опыт в жизни, спасибо судьбе», - поделился Мамленков.
Как называется фильм, актер не сообщает, не хочет разглашать тайну.
«Пока не имею права разглашать тайну, он еще не вышел в эфир! Этот продакшн сейчас снимает трейлер сериала, чтобы предложить его продюсерам», - добавил артист.
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