В Брянской области пенсионерам предлагают «чудо-приборы»
В прокуратуру Гордеевского района обратился 85-летний местный житель, инвалид третьей группы, с просьбой проверить деятельность предпринимателя Галицкого в плане соблюдения требований закона о защите прав потребителей.
Как показала проверка, в селе Гордеевка представители индивидуального предпринимателя продавали ионизаторы воздуха под видом лечебных аппаратов, которые якобы исцеляют от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, гипертонии и иных расстройств здоровья.
Выяснилось, что после презентации товара за два прибора «Озон» покупатель заплатил 23 тыс 200 рублей.
Эксперты пояснили, что проданный озонатор – это всего лишь электрический прибор бытового назначения, который не наделен оздоравливающими свойствами.
Прокурор потребовал через суд взыскать с бизнесмена деньги за реализованные приборы, потому что в момент совершения сделки купли-продажи покупателя ввели в заблуждение насчет потребительских свойств товара.
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