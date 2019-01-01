В Брянской области пенсионерам предлагают «чудо-приборы»

В прокуратуру Гордеевского района обратился 85-летний местный житель, инвалид третьей группы, с просьбой проверить деятельность предпринимателя Галицкого в плане соблюдения требований закона о защите прав потребителей.

Как показала проверка, в селе Гордеевка представители индивидуального предпринимателя продавали ионизаторы воздуха под видом лечебных аппаратов, которые якобы исцеляют от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, гипертонии и иных расстройств здоровья.

Выяснилось, что после презентации товара за два прибора «Озон» покупатель заплатил 23 тыс 200 рублей.

Эксперты пояснили, что проданный озонатор – это всего лишь электрический прибор бытового назначения, который не наделен оздоравливающими свойствами.

Прокурор потребовал через суд взыскать с бизнесмена деньги за реализованные приборы, потому что в момент совершения сделки купли-продажи покупателя ввели в заблуждение насчет потребительских свойств товара.