В Брянске адвоката могут изолировать от общества из-за покушение на мошенничество
Брянские следователи предъявили 40-летнему адвокату обвинение в покушении на хищение путем обмана чужого имущества в значительном размере с использованием служебного положения.
История произошла в декабре 2018 года. Адвокат во время неоднократных встреч убедил свою клиентку передать ему 60 тыс рублей, которые якобы нужны были для последующей взятки правоохранителям.
Женщина поняла, что ее пытаются обмануть, и обратилась с соответствующим заявлением в региональное управление ФСБ. В итоге спецоперацию проводили 24 декабря под контролем оперативников.
Защитник сознался в попытке мошенничества. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Фигуранту уголовного дела грозит крупный штраф и до шести лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры СУ СК.
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