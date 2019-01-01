В Брянске адвоката могут изолировать от общества из-за покушение на мошенничество

Брянские следователи предъявили 40-летнему адвокату обвинение в покушении на хищение путем обмана чужого имущества в значительном размере с использованием служебного положения.

История произошла в декабре 2018 года. Адвокат во время неоднократных встреч убедил свою клиентку передать ему 60 тыс рублей, которые якобы нужны были для последующей взятки правоохранителям.

Женщина поняла, что ее пытаются обмануть, и обратилась с соответствующим заявлением в региональное управление ФСБ. В итоге спецоперацию проводили 24 декабря под контролем оперативников.

Защитник сознался в попытке мошенничества. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Фигуранту уголовного дела грозит крупный штраф и до шести лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры СУ СК.