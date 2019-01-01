В Брянске на Бежицкой появился «падающий» забор
Жительница Брянска опубликовала в соцсети пост-жалобу на ситуацию, которая случается на улице Бежицкой 315 уже третий раз за зиму – речь идет о глыбе снега, постоянно сбивающей забор.
На опубликованном фото видно, что на крыше двухэтажки лежат сугробы, один из них в очередной раз упал на стоящий рядом с домом забор.
«Уже третий раз в Брянске, 14 января 2019 г по ул. Бежицкой 315 с крыши падает глыба снега и валит забор на тротуар, где ходят люди, дети в школу», - поделилась Наталья Ретунская.
По словам женщины, информацию об этом уже публиковали в декабре 2018 года, однако реакции никакой не было. По всей видимости, говорит Наталья, ситуация будет повторяться до несчастного случая.
Брянцы по-своему отнеслись к этой истории.
«На снегоудерживающие устройства денег не хватило», - заметила Паша Федорина.
«Зато забор менять будут с каждого падения сугроба», - добавила Людмила Куликова.
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