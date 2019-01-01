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В Суземке задержан грузовик с подозрительным мясом

Опубликовано Сегодня, 13:59

Сотрудники полиции 9 января в поселке Суземка остановили грузовую машину, в которой везли мясо неизвестного происхождения без документов, свидетельствующих о его качестве.

Вес товара – 2537 кило. Данную партию после проведения необходимых лабораторных исследований под контролем государственной ветеринарной службы Брянской области утилизировали на территории предприятия «Унечский ветсанутильзавод».

Владельца груза не установили.

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