В Суземке задержан грузовик с подозрительным мясом

Сотрудники полиции 9 января в поселке Суземка остановили грузовую машину, в которой везли мясо неизвестного происхождения без документов, свидетельствующих о его качестве.

Вес товара – 2537 кило. Данную партию после проведения необходимых лабораторных исследований под контролем государственной ветеринарной службы Брянской области утилизировали на территории предприятия «Унечский ветсанутильзавод».

Владельца груза не установили.